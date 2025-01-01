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РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809

Серебряные монеты 1 гульден Карла Теодора фон Дальберга - Регенсбург

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1 гульден 1809

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
1809B050
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