РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809
Дукат 1809 года (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,986)
- Вес3,49 гр
- Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
- Диаметр21 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаРегенсбург
- ПериодКарл Теодор фон Дальберг
- НоминалДукат
- Год1809
- ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
- Монетный дворРегенсбург
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты Дукат 1809 года. Это золотая монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 5128 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.
Сохранность
Где продать?
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