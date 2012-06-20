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РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809

Дукат 1809 года (Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг)

Аверс монеты - Дукат 1809 года - цена золотой монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон ДальбергРеверс монеты - Дукат 1809 года - цена золотой монеты - Регенсбург, Карл Теодор фон Дальберг

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,986)
  • Вес3,49 гр
  • Чистого золота (0,1106 oz) 3,4411 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаРегенсбург
  • ПериодКарл Теодор фон Дальберг
  • НоминалДукат
  • Год1809
  • ПравительКарл Теодор фон Дальберг (Великий герцог Франкфурта)
  • Монетный дворРегенсбург
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость регенсбургской монеты Дукат 1809 года. Это золотая монета периода Карла Теодора фон Дальберга. Рекорд цены принадлежит лоту 5128 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 26000 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
Регенсбург Дукат 1809 на аукционе Künker - 20 марта 2024
ПродавецKünker
Дата20 марта 2024
СохранностьXF
Цена
32589 $
Цена в валюте аукциона 30000 EUR
Регенсбург Дукат 1809 на аукционе Künker - 15 марта 2019
ПродавецKünker
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
24907 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Регенсбург Дукат 1809 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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