flag
РегенсбургПериод:1809-1809 1809-1809

Золотые монеты Дукат Карла Теодора фон Дальберга - Регенсбург

type-coin
type-coin

Дукат 1809

ГодЗнакОписаниеПродажиПродажи
180903
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет РегенсбургаКаталог монет Карла Теодора фон ДальбергаВсе регенсбургские монетырегенсбургские монеты номиналом ДукатНумизматические аукционы