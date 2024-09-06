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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1793 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1793 IJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
1 92
Аверс
Реверс
4 эскудо 1793 IJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1793 IJ
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1793 IJ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 7
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