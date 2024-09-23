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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1793 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1793 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1793 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1793 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 61612 проданному на аукционе Heritage Auctions за 720 USD. Торги состоялись 4 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (1)
  • Sedwick (1)
Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
221 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
489 $
Цена в валюте аукциона 510 EUR
Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Heritage - August 5, 2021
Продавец Heritage
Дата 5 августа 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Sedwick - October 29, 2013
Продавец Sedwick
Дата 29 октября 2013
Сохранность AU
Цена
Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
******
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Перу 1 эскудо 1793 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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