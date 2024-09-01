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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1793 года IJ (Перу, Карл IV)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1793 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Monedalia.es за 1400 EUR. Торги состоялись 21 марта 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Herrero (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Rauch (1)
  • Stack's (1)
Перу 2 эскудо 1793 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Перу 2 эскудо 1793 IJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1531 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 2 эскудо 1793 IJ на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1793 IJ на аукционе Stack's - January 8, 2012
Перу 2 эскудо 1793 IJ на аукционе Stack's - January 8, 2012
Продавец Stack's
Дата 8 января 2012
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Перу 2 эскудо 1793 IJ на аукционе Rauch - April 15, 2011
Продавец Rauch
Дата 15 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
Перу 2 эскудо 1793 IJ на аукционе Cayón - December 10, 2008
Продавец Cayón
Дата 10 декабря 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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