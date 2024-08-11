Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1793 года IJ (Перу, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Перу
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1793
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3499 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4830 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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