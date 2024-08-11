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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1793 года IJ (Перу, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1793 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1793 года IJ - цена золотой монеты - Перу, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1793
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1793 года со знаком IJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3499 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4830 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1514 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - September 14, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - September 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - July 30, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 30 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Auction World - July 19, 2020
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - April 2, 2020
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 2 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе VL Nummus - September 15, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 15 сентября 2019
Сохранность VF
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Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Перу 8 эскудо 1793 IJ на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1793 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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