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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Перу 1783 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1783 MI
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
4 эскудо 1783 MI
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 эскудо 1783 MI
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 эскудо 1783 MI
Средняя цена 420 $
Продажи
0 5
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