Перу Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1783 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
- Диаметр 23 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 2 эскудо 1783 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1097 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 1700 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
1316 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF25 NGC
Цена
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