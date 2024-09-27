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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1783 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1783 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1783 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
  • Диаметр 36 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21086 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7500 USD. Торги состоялись 16 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1278 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - July 8, 2022
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - May 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - July 8, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Stack's - January 16, 2021
Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Stack's - January 16, 2021
Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - January 8, 2018
Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - January 8, 2018
Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - December 14, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Stack's - August 16, 2013
Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - January 7, 2013
Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Heritage - January 7, 2013
Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Перу 8 эскудо 1783 MI на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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