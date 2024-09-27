Перу Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1783 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7821 oz) 24,327 гр
- Диаметр 36 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 8 эскудо 1783 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 21086 проданному на аукционе Stack's Bowers за 7500 USD. Торги состоялись 16 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
1278 $
Цена в валюте аукциона 1200 EUR
Продавец Heritage
Дата 8 июля 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 8 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2013
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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