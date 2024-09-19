Перу Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1783 года MI (Перу, Карл III)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,901)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
- Диаметр 18 мм
Описание
- Страна Перу
- Период Карл III
- Номинал 1 эскудо
- Год 1783
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Лима
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 700 USD. Торги состоялись 30 апреля 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cayón (1)
- Goldberg (1)
- Rio de la Plata (1)
- Sedwick (1)
- Stack's (1)
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск