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Перу Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1783 года MI (Перу, Карл III)

Аверс монеты - 1 эскудо 1783 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III Реверс монеты - 1 эскудо 1783 года MI - цена золотой монеты - Перу, Карл III

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0979 oz) 3,0454 гр
  • Диаметр 18 мм

Описание

  • Страна Перу
  • Период Карл III
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1783
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Лима
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость перуанской монеты 1 эскудо 1783 года со знаком MI. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 140 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 700 USD. Торги состоялись 30 апреля 2014.

Сохранность
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Перу 1 эскудо 1783 MI на аукционе Rio de la Plata - June 16, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
Цена
500 $
Цена в валюте аукциона 500 USD
Перу 1 эскудо 1783 MI на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
472 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Перу 1 эскудо 1783 MI на аукционе Sedwick - May 1, 2014
Продавец Sedwick
Дата 1 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Перу 1 эскудо 1783 MI на аукционе Stack's - November 18, 2012
Перу 1 эскудо 1783 MI на аукционе Stack's - November 18, 2012
Продавец Stack's
Дата 18 ноября 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
Перу 1 эскудо 1783 MI на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Перу 1 эскудо 1783 MI на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1783 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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