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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Монеты Ольденбурга 1856 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
3 гротена 1856 B
Средняя цена55 $
Продажи
011
Аверс
Реверс
1 гротен 1856 B
Средняя цена15 $
Продажи
08

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 гротена 1856 B
Средняя цена120 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
1 шварен 1856 B
Средняя цена30 $
Продажи
03
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