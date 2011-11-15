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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 шварен 1856 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 шварен 1856 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 шварен 1856 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,299 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC180,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 шварен
  • Год1856
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 шварен 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1142 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 30 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Ольденбург 1 шварен 1856 B на аукционе Katz - 15 мая 2025
ПродавецKatz
Дата15 мая 2025
СохранностьAU
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Ольденбург 1 шварен 1856 B на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Ольденбург 1 шварен 1856 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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