ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
3 гротена 1856 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,312)
- Вес1,949 гр
- Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC156,310
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал3 гротена
- Год1856
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 гротена 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 2901 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 3 гротена 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы