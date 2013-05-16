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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

3 гротена 1856 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 3 гротена 1856 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 3 гротена 1856 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,949 гр
  • Чистого серебра (0,0196 oz) 0,6081 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC156,310

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал3 гротена
  • Год1856
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (11)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 3 гротена 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 2901 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 105 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьAU
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьAU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Katz - 20 марта 2022
ПродавецKatz
Дата20 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьVF
Цена
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Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе WAG - 8 апреля 2018
ПродавецWAG
Дата8 апреля 2018
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьUNC
Цена
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Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Künker - 9 февраля 2012
ПродавецKünker
Дата9 февраля 2012
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Ольденбург 3 гротена 1856 B на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьXF
Цена
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