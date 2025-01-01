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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Серебряные монеты 3 гротена Николауса Фридриха Петра - Ольденбург

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3 гротена 1856

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1856B156,310011
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