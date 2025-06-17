ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1 гротен 1856 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,218)
- Вес0,928 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2023 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1 гротен
- Год1856
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 3385 проданному на аукционе Katz Auction за 34 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.
Сохранность
Где продать?
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