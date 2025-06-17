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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 гротен 1856 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 гротен 1856 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 гротен 1856 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,218)
  • Вес0,928 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2023 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 гротен
  • Год1856
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1856 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 3385 проданному на аукционе Katz Auction за 34 EUR. Торги состоялись 4 марта 2021.

Сохранность
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Zöttl - 3 мая 2025
ПродавецZöttl
Дата3 мая 2025
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Zöttl - 18 января 2025
ПродавецZöttl
Дата18 января 2025
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Zöttl - 30 июня 2024
ПродавецZöttl
Дата30 июня 2024
СохранностьVF
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Zöttl - 15 апреля 2023
ПродавецZöttl
Дата15 апреля 2023
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Zöttl - 30 октября 2022
ПродавецZöttl
Дата30 октября 2022
СохранностьVF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 10 EUR
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Zöttl - 15 января 2022
ПродавецZöttl
Дата15 января 2022
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Zöttl - 26 июня 2021
ПродавецZöttl
Дата26 июня 2021
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1 гротен 1856 B на аукционе Katz - 7 марта 2021
ПродавецKatz
Дата7 марта 2021
СохранностьUNC
Цена
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