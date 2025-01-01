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Ольденбург
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Цена монет Ольденбурга
Николаус Фридрих Петер
1 гротен
Серебряные монеты 1 гротен Николауса Фридриха Петра - Ольденбург
1 гротен 1853-1857
Год
Знак
Описание
Тираж
UNC
Продажи
Продажи
1853
B
57,382
0
2
1856
B
72,000
0
8
1857
B
26,510
0
4
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