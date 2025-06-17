ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1 гротен 1853 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,218)
- Вес0,928 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2023 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC57,382
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1 гротен
- Год1853
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
Сохранность
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