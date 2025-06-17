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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 гротен 1853 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 гротен 1853 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 гротен 1853 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Dr. Stadler Münzen & Medaillen

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,218)
  • Вес0,928 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2023 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC57,382

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 гротен
  • Год1853
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1853 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
Ольденбург 1 гротен 1853 B на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 1 гротен 1853 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR

Где продать?

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