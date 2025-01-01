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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Монеты Ольденбурга 1853 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гротен 1853 B
Средняя цена45 $
Продажи
02

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 гротена 1853 B
Средняя цена160 $
Продажи
08
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