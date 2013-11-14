ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1/2 гротена 1853 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,248 гр
- Диаметр20,45 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1/2 гротена
- Год1853
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1853 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
Где продать?
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