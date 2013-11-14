flag
ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1/2 гротена 1853 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1/2 гротена 1853 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1/2 гротена 1853 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,248 гр
  • Диаметр20,45 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1/2 гротена
  • Год1853
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1853 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 2360 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе Katz - 30 октября 2022
ПродавецKatz
Дата30 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 18 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе WAG - 28 августа 2022
ПродавецWAG
Дата28 августа 2022
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе Katz - 25 июня 2017
ПродавецKatz
Дата25 июня 2017
СохранностьVF
Цена
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе WAG - 10 мая 2015
ПродавецWAG
Дата10 мая 2015
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе Grün - 15 ноября 2013
ПродавецGrün
Дата15 ноября 2013
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе Grün - 18 мая 2013
ПродавецGrün
Дата18 мая 2013
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1/2 гротена 1853 B на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 гротена 1853 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы558
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет ОльденбургаКаталог монет Николауса Фридриха ПетраМонеты Ольденбурга 1853 годаВсе ольденбургские монетыольденбургские медные монетыольденбургские монеты номиналом 1/2 гротенаНумизматические аукционы