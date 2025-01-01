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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

Медные монеты 1/2 гротена Николауса Фридриха Петра - Ольденбург

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1/2 гротена 1853-1856

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1853B72,000081856B72,00004
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