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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1/2 гротена 1856 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1/2 гротена 1856 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1/2 гротена 1856 года B - цена монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,248 гр
  • Диаметр20,45 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC72,000

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1/2 гротена
  • Год1856
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.

Сохранность
Ольденбург 1/2 гротена 1856 B на аукционе Grün - 16 ноября 2022
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2022
СохранностьAU
Цена
Ольденбург 1/2 гротена 1856 B на аукционе WAG - 9 октября 2022
ПродавецWAG
Дата9 октября 2022
СохранностьUNC
Цена
253 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1856 B на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Ольденбург 1/2 гротена 1856 B на аукционе Höhn - 12 марта 2011
ПродавецHöhn
Дата12 марта 2011
СохранностьXF
Цена
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