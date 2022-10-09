ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1/2 гротена 1856 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,248 гр
- Диаметр20,45 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC72,000
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1/2 гротена
- Год1856
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1/2 гротена 1856 года со знаком B. Это медная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 1016 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 9 октября 2022.
Сохранность
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Где продать?
Для продажи 1/2 гротена 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы