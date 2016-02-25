ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869
1 гротен 1857 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,218)
- Вес0,928 гр
- Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2023 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC26,510
Описание
- СтранаОльденбург
- ПериодНиколаус Фридрих Петер
- Номинал1 гротен
- Год1857
- ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
- Монетный дворГанновер
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1857 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 3960 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Где продать?
Для продажи 1 гротен 1857 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы