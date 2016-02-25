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ОльденбургПериод:1802-1869 1802-1869

1 гротен 1857 года B (Ольденбург, Николаус Фридрих Петер)

Аверс монеты - 1 гротен 1857 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих ПетерРеверс монеты - 1 гротен 1857 года B - цена серебряной монеты - Ольденбург, Николаус Фридрих Петер

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,218)
  • Вес0,928 гр
  • Чистого серебра (0,0065 oz) 0,2023 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC26,510

Описание

  • СтранаОльденбург
  • ПериодНиколаус Фридрих Петер
  • Номинал1 гротен
  • Год1857
  • ПравительНиколаус Фридрих Пётр (Великий герцог Ольденбургский)
  • Монетный дворГанновер
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость ольденбургской монеты 1 гротен 1857 года со знаком B. Это серебряная монета периода Николауса Фридриха Петра. Рекорд цены принадлежит лоту 3960 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 100 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Ольденбург 1 гротен 1857 B на аукционе Teutoburger - 15 сентября 2023
ПродавецTeutoburger
Дата15 сентября 2023
СохранностьAU
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Ольденбург 1 гротен 1857 B на аукционе Stephen Album - 11 апреля 2023
ПродавецStephen Album
Дата11 апреля 2023
СохранностьMS65 PCGS
Цена
80 $
Цена в валюте аукциона 80 USD
Ольденбург 1 гротен 1857 B на аукционе WAG - 10 октября 2021
ПродавецWAG
Дата10 октября 2021
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Ольденбург 1 гротен 1857 B на аукционе Teutoburger - 27 февраля 2016
ПродавецTeutoburger
Дата27 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

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