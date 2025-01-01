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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1842 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1842
Средняя цена210 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1842
Средняя цена60 $
Продажи
02
Аверс
Реверс
3 крейцера 1842
Средняя цена
Продажи
00

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 крейцер 1842
Средняя цена55 $
Продажи
04
Аверс
Реверс
Геллер 1842
Средняя цена60 $
Продажи
02
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