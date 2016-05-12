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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 крейцер 1842 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 крейцер 1842 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес3,7 - 4,2 гр
  • Диаметр21,3 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC479,800

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 крейцер
  • Год1842
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1842 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2078 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Нассау 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
42 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Нассау 1 крейцер 1842 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
Нассау 1 крейцер 1842 на аукционе NUMMUS Olomouc - 4 апреля 2023
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата4 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 135 CZK
Нассау 1 крейцер 1842 на аукционе Künker - 17 июля 2019
ПродавецKünker
Дата17 июля 2019
СохранностьAU
Цена
Нассау 1 крейцер 1842 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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