НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 крейцер 1842 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес3,7 - 4,2 гр
- Диаметр21,3 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC479,800
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 крейцер
- Год1842
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 крейцер 1842 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 2078 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 240 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 1 крейцер 1842 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы