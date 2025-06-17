НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/2 гульдена 1842 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24,15 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC31,074
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1/2 гульдена
- Год1842
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1842 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1895 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.
Сохранность
Где продать?
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