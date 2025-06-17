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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1842 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1842 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC31,074

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1842
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1842 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1895 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 60 EUR. Торги состоялись 24 февраля 2017.

Сохранность
Нассау 1/2 гульдена 1842 на аукционе Katz - 31 марта 2024
ПродавецKatz
Дата31 марта 2024
СохранностьVF
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 53 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1842 на аукционе Teutoburger - 25 февраля 2017
ПродавецTeutoburger
Дата25 февраля 2017
СохранностьVF
Цена
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