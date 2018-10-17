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Геллер 1842 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - Геллер 1842 года - цена монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - Геллер 1842 года - цена монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Техническая информация

  • МеталлМедь
  • Вес1,4 - 1,6 гр
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC181,900

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • НоминалГеллер
  • Год1842
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Геллер 1842 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 4334 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 75 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
Нассау Геллер 1842 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьНет оценки
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Нассау Геллер 1842 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
******
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