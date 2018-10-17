НассауПериод:1808-1864 1808-1864
Геллер 1842 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Техническая информация
- МеталлМедь
- Вес1,4 - 1,6 гр
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC181,900
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- НоминалГеллер
- Год1842
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты Геллер 1842 года. Это медная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 4334 проданному на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller за 75 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
Сохранность
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