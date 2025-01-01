flag
НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Медные монеты Геллер Адольфа - Нассау

type-coin
type-coin

Геллер 1842

ГодЗнакОписаниеТираж UNCПродажиПродажи
1842181,90002
Популярные разделы
Каталог монет мираКаталог монет НассауКаталог монет АдольфаВсе нассауские монетынассауские монеты номиналом ГеллерНумизматические аукционы