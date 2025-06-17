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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1842 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1842 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC19,617

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1842
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 3496 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 9 октября 2019.

Сохранность
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 8 ноября 2022
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата8 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Busso Peus - 22 января 2022
ПродавецBusso Peus
Дата22 января 2022
СохранностьVF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 124 EUR
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе SINCONA - 18 мая 2021
ПродавецSINCONA
Дата18 мая 2021
СохранностьXF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 180 CHF
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе SINCONA - 20 октября 2020
ПродавецSINCONA
Дата20 октября 2020
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Wormser Auktionshaus - 6 июня 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата6 июня 2020
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Wormser Auktionshaus - 5 марта 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата5 марта 2020
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Busso Peus - 18 января 2020
ПродавецBusso Peus
Дата18 января 2020
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Künker - 9 октября 2019
ПродавецKünker
Дата9 октября 2019
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Busso Peus - 8 июля 2017
ПродавецBusso Peus
Дата8 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Teutoburger - 3 декабря 2016
ПродавецTeutoburger
Дата3 декабря 2016
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Teutoburger - 28 мая 2016
ПродавецTeutoburger
Дата28 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Künker - 12 марта 2014
ПродавецKünker
Дата12 марта 2014
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - 2 февраля 2013
ПродавецStanley Gibbons Baldwin's
Дата2 февраля 2013
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Höhn - 14 апреля 2012
ПродавецHöhn
Дата14 апреля 2012
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1842 на аукционе Künker - 10 октября 2001
ПродавецKünker
Дата10 октября 2001
СохранностьUNC
Цена
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Где продать?

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