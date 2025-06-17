НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1842 года (Нассау, Адольф)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC19,617
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1842
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1842 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 3496 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 480 EUR. Торги состоялись 9 октября 2019.
Сохранность
Где продать?
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