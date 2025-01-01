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1841
Монеты Нассау 1841 года
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Серебряные монеты
1 гульден 1841
Средняя цена
240 $
Продажи
0
17
1/2 гульдена 1841
Средняя цена
230 $
Продажи
0
24
6 крейцеров 1841
Средняя цена
35 $
Продажи
0
5
3 крейцера 1841
Средняя цена
610 $
Продажи
0
2
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