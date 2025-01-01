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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1841 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 гульден 1841
Средняя цена240 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1841
Средняя цена230 $
Продажи
024
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1841
Средняя цена35 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
3 крейцера 1841
Средняя цена610 $
Продажи
02
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