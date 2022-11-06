НассауПериод:1808-1864 1808-1864
6 крейцеров 1841 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,339)
- Вес2,55 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
- Диаметр20 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC320,750
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал6 крейцеров
- Год1841
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 440 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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