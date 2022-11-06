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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1841 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 6 крейцеров 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,339)
  • Вес2,55 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
  • Диаметр20 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC320,750

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1841
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1841 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1302 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 440 PLN. Торги состоялись 6 ноября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 6 крейцеров 1841 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
Нассау 6 крейцеров 1841 на аукционе Numimarket - 8 ноября 2022
ПродавецNumimarket
Дата8 ноября 2022
СохранностьMS63 NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Нассау 6 крейцеров 1841 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 440 RUB
Нассау 6 крейцеров 1841 на аукционе Felzmann - 10 декабря 2015
ПродавецFelzmann
Дата10 декабря 2015
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 6 крейцеров 1841 на аукционе Felzmann - 27 августа 2015
ПродавецFelzmann
Дата27 августа 2015
СохранностьXF
Цена
Нассау 6 крейцеров 1841 на аукционе Busso Peus - 20 июня 2015
ПродавецBusso Peus
Дата20 июня 2015
СохранностьAU
Цена

Где продать?

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