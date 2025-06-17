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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1841 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC124,924

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1841
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1841 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1529 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 650 EUR. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Möller - 22 мая 2024
ПродавецMöller
Дата22 мая 2024
СохранностьAU
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Karamitsos - 10 декабря 2023
ПродавецKaramitsos
Дата10 декабря 2023
СохранностьMS65 NGC
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Universum Coins GmbH - 26 октября 2023
ПродавецUniversum Coins GmbH
Дата26 октября 2023
СохранностьVF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 2 февраля 2022
ПродавецKünker
Дата2 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Grün - 12 ноября 2021
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 25 февраля 2021
ПродавецKünker
Дата25 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Rauch - 19 сентября 2020
ПродавецRauch
Дата19 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 15 марта 2020
ПродавецWAG
Дата15 марта 2020
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьUNC
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12 сентября 2019
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата12 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 октября 2018
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата18 октября 2018
СохранностьXF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе WAG - 8 октября 2017
ПродавецWAG
Дата8 октября 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Rauch - 27 февраля 2016
ПродавецRauch
Дата27 февраля 2016
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2015
СохранностьVF
Цена
Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе SINCONA - 24 октября 2012
ПродавецSINCONA
Дата24 октября 2012
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Künker - 19 июня 2012
ПродавецKünker
Дата19 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1841 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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