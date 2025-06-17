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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1841 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC123,900

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1841
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1476 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 950 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Constantin Coins - 23 мая 2025
ПродавецConstantin Coins
Дата23 мая 2025
СохранностьMS63 NGC
Цена
282 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Numismatica Genevensis - 10 декабря 2024
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 14 января 2024
ПродавецWAG
Дата14 января 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе WCN - 7 сентября 2023
ПродавецWCN
Дата7 сентября 2023
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе CNG - 22 февраля 2023
ПродавецCNG
Дата22 февраля 2023
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 13 февраля 2022
ПродавецWAG
Дата13 февраля 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Emporium Hamburg - 11 ноября 2021
ПродавецEmporium Hamburg
Дата11 ноября 2021
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Katz - 19 сентября 2021
ПродавецKatz
Дата19 сентября 2021
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Katz - 20 июня 2021
ПродавецKatz
Дата20 июня 2021
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Wormser Auktionshaus - 5 марта 2020
ПродавецWormser Auktionshaus
Дата5 марта 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Heritage - 13 января 2016
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Heritage - 13 января 2016
ПродавецHeritage
Дата13 января 2016
СохранностьMS63 NGC
Цена
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Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Kroha - 2 июля 2015
ПродавецKroha
Дата2 июля 2015
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Emporium Hamburg - 27 февраля 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата27 февраля 2014
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1841 на аукционе Künker - 22 июня 2004
ПродавецKünker
Дата22 июня 2004
СохранностьAU
Цена
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