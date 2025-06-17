НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1841 года (Нассау, Адольф)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC123,900
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1841
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1841 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1476 проданному на аукционе Numismatica Genevensis SA за 950 CHF. Торги состоялись 9 декабря 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецNumismatica Genevensis
Дата10 декабря 2024
СохранностьMS65 NGC
Цена
1081 $
Цена в валюте аукциона 950 CHF
Где продать?
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