НассауПериод:1808-1864 1808-1864
3 крейцера 1841 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,338)
- Вес1,28 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр17,31 мм
- ГуртГладкий
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал3 крейцера
- Год1841
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1508 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.
Сохранность
Где продать?
Для продажи 3 крейцера 1841 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы