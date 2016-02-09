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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

3 крейцера 1841 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 3 крейцера 1841 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,338)
  • Вес1,28 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр17,31 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал3 крейцера
  • Год1841
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 3 крейцера 1841 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 1508 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 9 февраля 2016.

Сохранность
Нассау 3 крейцера 1841 на аукционе Sonntag - 7 декабря 2023
ПродавецSonntag
Дата7 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
431 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Нассау 3 крейцера 1841 на аукционе Künker - 11 февраля 2016
ПродавецKünker
Дата11 февраля 2016
СохранностьAU
Цена
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