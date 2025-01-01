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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

Монеты Нассау 1840 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 талера 1840
Средняя цена470 $
Продажи
087
Аверс
Реверс
1 гульден 1840
Средняя цена130 $
Продажи
017
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1840
Средняя цена110 $
Продажи
015
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1840
Средняя цена20 $
Продажи
04
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