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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1 гульден 1840 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1 гульден 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр30 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC116,514

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1 гульден
  • Год1840
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьMS66 PCGS
Цена
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Russiancoin - 23 июня 2022
ПродавецRussiancoin
Дата23 июня 2022
СохранностьНет оценки
Цена
105 $
Цена в валюте аукциона 5750 RUB
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьUNC
Цена
418 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 12 мая 2019
ПродавецWAG
Дата12 мая 2019
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьUNC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Stack's - 20 августа 2018
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Stack's - 20 августа 2018
ПродавецStack's
Дата20 августа 2018
СохранностьНет оценки PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Höhn - 13 января 2016
ПродавецHöhn
Дата13 января 2016
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Emporium Hamburg - 14 августа 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата14 августа 2015
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Höhn - 2 августа 2015
ПродавецHöhn
Дата2 августа 2015
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Höhn - 3 мая 2015
ПродавецHöhn
Дата3 мая 2015
СохранностьVF
Цена
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Emporium Hamburg - 24 апреля 2015
ПродавецEmporium Hamburg
Дата24 апреля 2015
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Emporium Hamburg - 27 февраля 2014
ПродавецEmporium Hamburg
Дата27 февраля 2014
СохранностьXF
Цена
Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2012
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2012
СохранностьVF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Teutoburger - 2 июня 2012
ПродавецTeutoburger
Дата2 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1 гульден 1840 на аукционе Künker - 26 июня 2002
ПродавецKünker
Дата26 июня 2002
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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