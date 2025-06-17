НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1 гульден 1840 года (Нассау, Адольф)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес10,606 гр
- Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
- Диаметр30 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC116,514
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1 гульден
- Год1840
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1 гульден 1840 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 966 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 13 января 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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