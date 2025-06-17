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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

6 крейцеров 1840 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 6 крейцеров 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Bid & Grow Auctions

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,339)
  • Вес2,55 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8645 гр
  • Диаметр20 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC94,140

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал6 крейцеров
  • Год1840
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 6 крейцеров 1840 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 51 проданному на аукционе Katz Auction за 37 EUR. Торги состоялись 26 июля 2022.

Сохранность
Нассау 6 крейцеров 1840 на аукционе Bid & Grow Auctions - 11 ноября 2024
Нассау 6 крейцеров 1840 на аукционе Bid & Grow Auctions - 11 ноября 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата11 ноября 2024
СохранностьUNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 20 USD
Нассау 6 крейцеров 1840 на аукционе Bid & Grow Auctions - 18 мая 2024
Нассау 6 крейцеров 1840 на аукционе Bid & Grow Auctions - 18 мая 2024
ПродавецBid & Grow Auctions
Дата18 мая 2024
СохранностьUNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 22 USD
Нассау 6 крейцеров 1840 на аукционе Coinhouse - 9 октября 2022
ПродавецCoinhouse
Дата9 октября 2022
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 6 крейцеров 1840 на аукционе Katz - 28 июля 2022
ПродавецKatz
Дата28 июля 2022
СохранностьUNC
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно

Где продать?

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