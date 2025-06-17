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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

1/2 гульдена 1840 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 1/2 гульдена 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес5,303 гр
  • Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
  • Диаметр24,15 мм
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC94,674

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал1/2 гульдена
  • Год1840
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1840 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 4187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.

Сохранность
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Münzen Gut-Lynt - 30 марта 2025
ПродавецMünzen Gut-Lynt
Дата30 марта 2025
СохранностьVF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Cieszyńskie CN - 12 марта 2023
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Cieszyńskie CN - 12 марта 2023
ПродавецCieszyńskie CN
Дата12 марта 2023
СохранностьVF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - 10 апреля 2022
ПродавецWAG
Дата10 апреля 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Künker - 19 сентября 2019
ПродавецKünker
Дата19 сентября 2019
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Grün - 14 мая 2019
ПродавецGrün
Дата14 мая 2019
СохранностьAU
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - 13 января 2019
ПродавецWAG
Дата13 января 2019
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе WAG - 5 ноября 2017
ПродавецWAG
Дата5 ноября 2017
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Künker - 5 июля 2017
ПродавецKünker
Дата5 июля 2017
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Grün - 9 ноября 2016
ПродавецGrün
Дата9 ноября 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Grün - 13 мая 2016
ПродавецGrün
Дата13 мая 2016
СохранностьXF
Цена
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Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2012
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2012
СохранностьF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Heritage Eur - 17 ноября 2012
ПродавецHeritage Eur
Дата17 ноября 2012
СохранностьXF
Цена
******
Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе Künker - 29 сентября 2009
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2009
СохранностьAU
Цена
******
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Нассау 1/2 гульдена 1840 на аукционе UBS - 11 сентября 2001
ПродавецUBS
Дата11 сентября 2001
СохранностьAU
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гульдена 1840 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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