НассауПериод:1808-1864 1808-1864
1/2 гульдена 1840 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес5,303 гр
- Чистого серебра (0,1534 oz) 4,7727 гр
- Диаметр24,15 мм
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC94,674
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал1/2 гульдена
- Год1840
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 1/2 гульдена 1840 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 4187 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 240 EUR. Торги состоялись 25 марта 2022.
Сохранность
Где продать?
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