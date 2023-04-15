НассауПериод:1808-1864 1808-1864
2 талера 1840 года (Нассау, Адольф)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,900)
- Вес37,12 гр
- Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
- Диаметр41 мм
- ГуртНадпись
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC55,787
Описание
- СтранаНассау
- ПериодАдольф
- Номинал2 талера
- Год1840
- ПравительАдольф (Герцог Нассау)
- Монетный дворВисбаден
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (87)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 3221 проданному на аукционе Auction World за 980000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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