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НассауПериод:1808-1864 1808-1864

2 талера 1840 года (Нассау, Адольф)

Аверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, АдольфРеверс монеты - 2 талера 1840 года - цена серебряной монеты - Нассау, Адольф

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,900)
  • Вес37,12 гр
  • Чистого серебра (1,0741 oz) 33,408 гр
  • Диаметр41 мм
  • ГуртНадпись
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC55,787

Описание

  • СтранаНассау
  • ПериодАдольф
  • Номинал2 талера
  • Год1840
  • ПравительАдольф (Герцог Нассау)
  • Монетный дворВисбаден
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (87)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость нассауской монеты 2 талера 1840 года. Это серебряная монета периода Адольфа. Рекорд цены принадлежит лоту 3221 проданному на аукционе Auction World за 980000 JPY. Торги состоялись 15 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Нассау 2 талера 1840 на аукционе WAG - 15 июня 2025
ПродавецWAG
Дата15 июня 2025
СохранностьVF
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Нассау 2 талера 1840 на аукционе MDC Monaco - 24 октября 2024
ПродавецMDC Monaco
Дата24 октября 2024
СохранностьDETAILS NGC
Цена
539 $
Цена в валюте аукциона 500 EUR
Нассау 2 талера 1840 на аукционе Künker - 19 июня 2024
ПродавецKünker
Дата19 июня 2024
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1840 на аукционе ANTIUM AURUM - 22 мая 2024
ПродавецANTIUM AURUM
Дата22 мая 2024
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Künker - 26 сентября 2023
ПродавецKünker
Дата26 сентября 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - 6 июня 2023
ПродавецSonntag
Дата6 июня 2023
СохранностьXF
Цена
Нассау 2 талера 1840 на аукционе Teutoburger - 25 мая 2023
ПродавецTeutoburger
Дата25 мая 2023
СохранностьVF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Нассау 2 талера 1840 на аукционе Auction World - 16 апреля 2023
ПродавецAuction World
Дата16 апреля 2023
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Emporium Hamburg - 17 ноября 2022
ПродавецEmporium Hamburg
Дата17 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Auction World - 17 июля 2022
ПродавецAuction World
Дата17 июля 2022
СохранностьPF62 CAMEO NGC
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Rhenumis - 21 мая 2022
ПродавецRhenumis
Дата21 мая 2022
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Künker - 25 марта 2022
ПродавецKünker
Дата25 марта 2022
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Künker - 12 октября 2021
ПродавецKünker
Дата12 октября 2021
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Sedwick - 19 ноября 2020
ПродавецSedwick
Дата19 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Möller - 16 ноября 2020
ПродавецMöller
Дата16 ноября 2020
СохранностьXF
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Grün - 11 ноября 2020
ПродавецGrün
Дата11 ноября 2020
СохранностьAU
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Sonntag - 7 июля 2020
ПродавецSonntag
Дата7 июля 2020
СохранностьVF
Цена
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе WAG - 16 февраля 2020
ПродавецWAG
Дата16 февраля 2020
СохранностьAU
Цена
Нассау 2 талера 1840 на аукционе WAG - 8 декабря 2019
ПродавецWAG
Дата8 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе Grün - 12 ноября 2019
ПродавецGrün
Дата12 ноября 2019
СохранностьXF
Цена
******
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Нассау 2 талера 1840 на аукционе WAG - 1 сентября 2019
ПродавецWAG
Дата1 сентября 2019
СохранностьVF
Цена
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Где продать?

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