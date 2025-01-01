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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

Монеты Мекленбург-Шверина 1839 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров 1839
Средняя цена4000 $
Продажи
027

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2/3 талера 1839
Средняя цена150 $
Продажи
059
Аверс
Реверс
4 шиллинга 1839
Средняя цена110 $
Продажи
05
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1839
Средняя цена40 $
Продажи
01
Аверс
Реверс
Дрейлинг (3 пфеннига) 1839
Средняя цена45 $
Продажи
04
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