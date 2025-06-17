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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

4 шиллинга 1839 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 4 шиллинга 1839 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 4 шиллинга 1839 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,500)
  • Вес3,057 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр21 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC38,607

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал4 шиллинга
  • Год1839
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 4 шиллинга 1839 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4214 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 120 EUR. Торги состоялись 9 октября 2018.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1839 на аукционе WAG - 10 декабря 2023
ПродавецWAG
Дата10 декабря 2023
СохранностьAU
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 105 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1839 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1839 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьAU
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1839 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 4 шиллинга 1839 на аукционе Künker - 27 сентября 2005
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2005
СохранностьXF
Цена
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