Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
10 талеров 1839 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Техническая информация
- МеталлЗолото (0,896)
- Вес13,319 гр
- Чистого золота (0,3837 oz) 11,9338 гр
- Диаметр27 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC91,613
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал10 талеров
- Год1839
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 10 талеров 1839 года. Это золотая монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 7421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5200 EUR. Торги состоялись 11 марта 2005.
Сохранность
12
Где продать?
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