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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

10 талеров 1839 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 10 талеров 1839 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 10 талеров 1839 года - цена золотой монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлЗолото (0,896)
  • Вес13,319 гр
  • Чистого золота (0,3837 oz) 11,9338 гр
  • Диаметр27 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC91,613

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал10 талеров
  • Год1839
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 10 талеров 1839 года. Это золотая монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 7421 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 5200 EUR. Торги состоялись 11 марта 2005.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 24 мая 2025
ПродавецKünker
Дата24 мая 2025
СохранностьVF
Цена
1478 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 22 июня 2023
ПродавецKünker
Дата22 июня 2023
СохранностьVF
Цена
1759 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе WAG - 13 ноября 2022
ПродавецWAG
Дата13 ноября 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 27 сентября 2022
ПродавецKünker
Дата27 сентября 2022
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 21 июня 2022
ПродавецKünker
Дата21 июня 2022
СохранностьAU
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Stack's - 22 марта 2022
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Stack's - 22 марта 2022
ПродавецStack's
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 22 марта 2022
ПродавецKünker
Дата22 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Teutoburger - 6 декабря 2019
ПродавецTeutoburger
Дата6 декабря 2019
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 15 марта 2019
ПродавецKünker
Дата15 марта 2019
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 11 октября 2018
ПродавецKünker
Дата11 октября 2018
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Numismatica Ranieri - 16 ноября 2014
ПродавецNumismatica Ranieri
Дата16 ноября 2014
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Grün - 16 мая 2014
ПродавецGrün
Дата16 мая 2014
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 31 октября 2012
ПродавецKünker
Дата31 октября 2012
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Teutoburger - 8 сентября 2012
ПродавецTeutoburger
Дата8 сентября 2012
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 21 июня 2012
ПродавецKünker
Дата21 июня 2012
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Grün - 16 ноября 2011
ПродавецGrün
Дата16 ноября 2011
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 29 сентября 2011
ПродавецKünker
Дата29 сентября 2011
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 7 октября 2008
ПродавецKünker
Дата7 октября 2008
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 10 талеров 1839 на аукционе Künker - 17 июня 2008
ПродавецKünker
Дата17 июня 2008
СохранностьVF
Цена
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