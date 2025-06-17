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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

1 шиллинг 1839 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1839 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 1 шиллинг 1839 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,312)
  • Вес1,114 гр
  • Чистого серебра (0,0112 oz) 0,3476 гр
  • Диаметр16 мм
  • ГуртГладкий
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC125,458

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал1 шиллинг
  • Год1839
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 1 шиллинг 1839 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 993 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 34 EUR. Торги состоялись 4 ноября 2018.

Сохранность
Мекленбург-Шверин 1 шиллинг 1839 на аукционе WAG - 4 ноября 2018
ПродавецWAG
Дата4 ноября 2018
СохранностьAU
Цена
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