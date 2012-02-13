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Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872

2/3 талера 1839 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)

Аверс монеты - 2/3 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел ФридрихРеверс монеты - 2/3 талера 1839 года - цена серебряной монеты - Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • МеталлСеребро (0,986)
  • Вес13,175 гр
  • Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9906 гр
  • Диаметр32,1 мм
  • ГуртРубчатый
  • Отношение сторонМедальное (↑↑)
  • Тираж UNC290,508

Описание

  • СтранаМекленбург-Шверин
  • ПериодПавел Фридрих
  • Номинал2/3 талера
  • Год1839
  • ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
  • Монетный дворШверин
  • НазначениеОбращение
Цены на аукционах (59)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1839 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 460 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Teutoburger - 16 сентября 2024
ПродавецTeutoburger
Дата16 сентября 2024
СохранностьAU
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Heritage - 18 апреля 2024
ПродавецHeritage
Дата18 апреля 2024
СохранностьAU58 NGC
Цена
186 $
Цена в валюте аукциона 186 USD
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Künker - 19 октября 2023
ПродавецKünker
Дата19 октября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 сентября 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Rzeszowski DA - 16 сентября 2023
ПродавецRzeszowski DA
Дата16 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Stack's - 23 августа 2023
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Stack's - 23 августа 2023
ПродавецStack's
Дата23 августа 2023
СохранностьDETAILS PCGS
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 20 апреля 2023
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе WCN - 1 декабря 2022
ПродавецWCN
Дата1 декабря 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе WCN - 22 сентября 2022
ПродавецWCN
Дата22 сентября 2022
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Künker - 24 марта 2022
ПродавецKünker
Дата24 марта 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе HIRSCH - 11 февраля 2022
ПродавецHIRSCH
Дата11 февраля 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Rauch - 18 января 2022
ПродавецRauch
Дата18 января 2022
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе NUMMUS Olomouc - 29 марта 2021
ПродавецNUMMUS Olomouc
Дата29 марта 2021
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе HIRSCH - 12 февраля 2021
ПродавецHIRSCH
Дата12 февраля 2021
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе WAG - 6 сентября 2020
ПродавецWAG
Дата6 сентября 2020
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе HIRSCH - 19 июня 2020
ПродавецHIRSCH
Дата19 июня 2020
СохранностьXF
Цена
Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 13 марта 2020
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата13 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Teutoburger - 29 февраля 2020
ПродавецTeutoburger
Дата29 февраля 2020
СохранностьVF
Цена
******
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Busso Peus - 18 января 2020
ПродавецBusso Peus
Дата18 января 2020
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Teutoburger - 7 декабря 2019
ПродавецTeutoburger
Дата7 декабря 2019
СохранностьVF
Цена
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Мекленбург-Шверин 2/3 талера 1839 на аукционе Höhn - 2 ноября 2019
ПродавецHöhn
Дата2 ноября 2019
СохранностьAU
Цена
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Где продать?

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