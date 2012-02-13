Мекленбург-ШверинПериод:1806-1872 1806-1872
2/3 талера 1839 года (Мекленбург-Шверин, Павел Фридрих)
Техническая информация
- МеталлСеребро (0,986)
- Вес13,175 гр
- Чистого серебра (0,4177 oz) 12,9906 гр
- Диаметр32,1 мм
- ГуртРубчатый
- Отношение сторонМедальное (↑↑)
- Тираж UNC290,508
Описание
- СтранаМекленбург-Шверин
- ПериодПавел Фридрих
- Номинал2/3 талера
- Год1839
- ПравительПауль Фридрих (Великий герцог Мекленбург-Шверина)
- Монетный дворШверин
- НазначениеОбращение
Цены на аукционах (59)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость мекленбург-шверинской монеты 2/3 талера 1839 года. Это серебряная монета периода Павла Фридриха. Рекорд цены принадлежит лоту 216 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 460 EUR. Торги состоялись 13 февраля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата21 сентября 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата20 апреля 2023
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
ПродавецMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Дата13 марта 2020
СохранностьXF
Цена
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Показать цены7 дней бесплатно
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