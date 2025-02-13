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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1847 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 гульдена 1847
Средняя цена 730 $
Продажи
0 46
Аверс
Реверс
Гульден 1847
Средняя цена 320 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1/2 гульдена 1847
Средняя цена 100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 крейцеров 1847
Средняя цена 160 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
3 крейцера 1847
Средняя цена 400 $
Продажи
0 3
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