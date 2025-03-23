flag
Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

6 крейцеров 1847 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 6 крейцеров 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 2,598 гр
  • Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 25,670

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 6 крейцеров
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 6 крейцеров 1847 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • SINCONA (1)
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1847 на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1847 на аукционе Künker - September 26, 2017
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1847 на аукционе SINCONA - May 18, 2015
Продавец SINCONA
Дата 18 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген 6 крейцеров 1847 на аукционе Künker - June 19, 2000
Продавец Künker
Дата 19 июня 2000
Сохранность AU
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 6 крейцеров 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Гехингена Каталог монет Фридриха Вильгельма Константина Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1847 года Все гогенцоллерн-гехингенские монеты гогенцоллерн-гехингенские серебряные монеты гогенцоллерн-гехингенские монеты номиналом 6 крейцеров Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 23 мар. 2025
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть