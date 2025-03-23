Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
6 крейцеров 1847 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 2,598 гр
- Чистого серебра (0,0278 oz) 0,8651 гр
- Диаметр 20 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 25,670
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 6 крейцеров
- Год 1847
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 6 крейцеров 1847 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 2337 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2017.
Сохранность
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Где продать?
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