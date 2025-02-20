Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
3 крейцера 1847 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,333)
- Вес 1,299 гр
- Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 8,000
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 3 крейцера
- Год 1847
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 3 крейцера 1847 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 4278 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 460 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.
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