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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

3 крейцера 1847 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 3 крейцера 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,333)
  • Вес 1,299 гр
  • Чистого серебра (0,0139 oz) 0,4326 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 8,000

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 3 крейцера
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 3 крейцера 1847 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 4278 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 460 EUR. Торги состоялись 17 октября 2018.

Сохранность
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  • Grün (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Гогенцоллерн-Гехинген 3 крейцера 1847 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
179 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 3 крейцера 1847 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность AU
Цена
529 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 3 крейцера 1847 на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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