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Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

2 гульдена 1847 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - 2 гульдена 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,211 гр
  • Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
  • Диаметр 35,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 4,300

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 7354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность XF
Цена
570 $
Цена в валюте аукциона 525 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе WCN - December 28, 2023
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
720 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - September 6, 2020
Продавец WAG
Дата 6 сентября 2020
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность AU
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Grün - November 12, 2019
Продавец Grün
Дата 12 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - November 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 ноября 2019
Сохранность MS63 PL PCGS
Цена
Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - October 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - June 25, 2019
Продавец Künker
Дата 25 июня 2019
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Künker - June 22, 2016
Продавец Künker
Дата 22 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность AU
Цена
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Гогенцоллерн-Гехинген 2 гульдена 1847 на аукционе WAG - July 12, 2015
Продавец WAG
Дата 12 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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