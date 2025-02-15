Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847
2 гульдена 1847 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,211 гр
- Чистого серебра (0,6138 oz) 19,0899 гр
- Диаметр 35,5 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж BU 4,300
Описание
- Страна Гогенцоллерн-Гехинген
- Период Фридрих Вильгельм Константин
- Номинал 2 гульдена
- Год 1847
- Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты 2 гульдена 1847 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 7354 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2000 EUR. Торги состоялись 29 сентября 2006.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
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