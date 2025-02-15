flag
Гогенцоллерн-Гехинген Период: 1804-1847 1804-1847

Гульден 1847 года (Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин)

Аверс монеты - Гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин Реверс монеты - Гульден 1847 года - цена серебряной монеты - Гогенцоллерн-Гехинген, Фридрих Вильгельм Константин

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 10,606 гр
  • Чистого серебра (0,3069 oz) 9,5454 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж BU 6,324

Описание

  • Страна Гогенцоллерн-Гехинген
  • Период Фридрих Вильгельм Константин
  • Номинал Гульден
  • Год 1847
  • Правитель Фридрих Вильгельм Константин (Князь Гогенцоллерн-Гехингенский)
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость гогенцоллерн-гехингенской монеты Гульден 1847 года. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма Константина. Рекорд цены принадлежит лоту 1218 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 29 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (4)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Künker - November 8, 2024
Продавец Künker
Дата 8 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
295 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Grün - November 14, 2012
Продавец Grün
Дата 14 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Künker - June 19, 2012
Продавец Künker
Дата 19 июня 2012
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Busso Peus - November 4, 2011
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Гогенцоллерн-Гехинген Гульден 1847 на аукционе Künker - March 16, 2006
Продавец Künker
Дата 16 марта 2006
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи Гульден 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 479
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Гогенцоллерн-Гехингена Каталог монет Фридриха Вильгельма Константина Монеты Гогенцоллерн-Гехингена 1847 года Все гогенцоллерн-гехингенские монеты гогенцоллерн-гехингенские серебряные монеты гогенцоллерн-гехингенские монеты номиналом Гульден Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Roccaro Collezioni
Аукцион 15 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 23 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть