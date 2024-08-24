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Гессен-Кассель Период: 1803-1866 1803-1866

Монеты Гессен-Кассель 1814 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров 1814
Средняя цена 6300 $
Продажи
0 4

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1814
Средняя цена 70 $
Продажи
0 2

Медные монеты

Аверс
Реверс
2 геллера 1814
Средняя цена 130 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Геллер 1814
Средняя цена 7 $
Продажи
0 1
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